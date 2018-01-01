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دوري أبطال العرب

محمد روراوة: علاقاتنا بالأخوة السودانيين قوية منذ التأهل لمونديال 2010

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Anoc2016 "Media Committee"
المنتخب الجزائري تأهل على نظيره المصري في مواجهة أقيمت في أم درمان بالسودان عام 2009

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تحدث محمد روراوة، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قرعة دور الربع نهائي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي أقيمت اليوم.

روراوة أكد خلال تصريحات تلفزيونية عقب القرعة، على أنها كانت عادلة، ونتج عنها مواجهات قوية جدًا، خاصة ديربي مغاربي.

نائب رئيس الاتحاد العربي علق على وقوع ممثل الكرة الجزائرية مع المريخ السوداني، حيث قال: "الأخوة الجزائريين اعتادوا المجيء إلى المغرب، وعلاقتنا بهم قوية".

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محمد روراوة تابع "أتمنى أن يفوز الأفضل، وعلاقتنا بالسودان قوية ومتينة، ودائمًا تربطنا معهم ذكريات رائعة، بتأهلنا إلى كأس العالم 2010 على حساب مصر".

واختتم نائب رئيس الاتحاد العربي حديثه قائلًا "ذكرياتنا مع السودانيين جميلة، وأتمنى للأفضل الفوز والتتويج باللقب".

القرعة أوقعت مولودية الجزائر مع المريخ السوداني، في دور الربع نهائي ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

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