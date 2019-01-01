محمد خبراني ينتظر المشاركة الأولى مع المنتخب السعودي أمام أوزباكستان

المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قد أعلن استدعاء خبراني لاعب النادي الأهلي السعودي

ينتظر المدافع الدولي السعودي محمد خبراني خوض أول مباراة رسمية على الصعيد الدولي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قد أعلن استدعاء خبراني لاعب النادي الأهلي السعودي، والذي يلعب في مركز الدفاع.

ولا يُعد تواجد خبراني رفقة الأخضر السعودي أمرًا جديدًا، بل كان قد لعب من قبل بقميص المنتخب السعودي في بطولة خليجي 23 التي أقيمت في الكويت ولكنها لا تُحسب مباريات دولية.

وقدم خبراني أداءً جيدًا رفقة نادي القادسية، مما جعل النادي الأهلي يهتم بضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

المنتخب السعودي بدون فوز في طشقند قبل مواجهة أوزباكستان

بعثة المنتخب السعودي كانت قد وصلت يوم الأحد إلى طشقند الأوزبكية استعدادا لمواجهة منتخب أوزباكستان يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.

يُذكر أن الأخضر قد خاض أمس الاثنين أولى تدريباته على ملعب لوكوموتيف، قبل مواجهة أوزباكستان في الجولة الرابعة.