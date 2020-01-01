الإصابة تُبعد محمد خبراني عن الأهلي لشهرين

أخبار صادمة للأهلي السعودي

أظهرت الفحوصات والأشعة التي أجراها مدافع الأهلي محمد خبراني معاناته من تمزق عضلي من الدرجة الثالثة، مما يؤكد غيابه عن اللعب لمدة شهرين تقريبًا، كما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

وكان المدافع السعودي قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الفتح في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي خسرها الفريق بهدف دون رد وكانت الأولى في البطولة لمدربه الجديد مازن بهكلي.

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وكان الجهاز الطبي بالنادي السعودي قد فضل تأجيل إجراء فحص بالأشعة على العضلة الخلفية للفخذ حيث الإصابة لمدة 48 ساعة حتة تعود العضلة لشكلها الطبيعي بزوال النزيف الحاصل نتيجة التمزق.

ومن المقرر أن يبدأ خبراني مرحلة التأهيل خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال برنامج علاجي وتأهيلي وضعه له الجهاز الطبي في الأهلي، وبعده سيدخل اللاعب في برنامج بدني مكثف تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية ثم المباريات.

وكان المدافع صاحب الـ26 عامًا قد تعرض لتمزق عضلي من الدرجة الثانية خلال تواجده مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي 24 التي أقيمت في قطر خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى السادس من ديسمبر الماضي وانتهت بتتويج البحرين باللقب على حساب السعودية.