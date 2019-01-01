هل تنجح هذه المرة؟ عرض سعودي ثالث لشراء مانشستر يونايتد

إدارة مانشستر يونايتد ترفض التفريط في إدارة النادي، ولكن حدث شيئًا قد يغير الموقف الآن.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يستعد سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتقديم عرض ثالث لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة، وفقًا لبعض التقارير الصحفية البريطانية.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد رفضت عرضين من الجانب السعودي، حيث وصلت قيمة آخر عرض 3 مليارات جنيه استرليني.

الصحيفة البريطانية أكدت على أن عائلة جليزر ملاك النادي، لا يرغبون في بيع النادي بأي ثمن، ولكن بعد تصرف كيفين جليزر قد ينذر ببعض التغييرات خلال المرحلة المقبلة.

كيفين جليزر قام بعرض حصته البالغة 13% من إدارة مانشستر يونايتد، وهي التي تقدر بقيمة 270 مليون جنيه استرليني، في بورصة نيويورك.

ذا صن: ولي العهد السعودي يصرف النظر عن شراء مانشستر يونايتد

قيمة نادي مانشستر يونايتد تشهد هبوطًا حادًا خلال الفترة الحالية، حيث كانت قيمته 3 مليارات دولار، قبل تولي أولي جونار سولشاير منصب المدير الفني للفريق.

رغم ذلك يتوقع المستثمرين السعوديين أنه لن يتم دفع أقل من 4 مليارات دولار، من أجل مواجهة أي منافسة للاستحواذ على النادي الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا، برصيد 9 نقاط فقط، حيث يستعد لمواجهة المتصدر ليفربول مساء اليوم الأحد.