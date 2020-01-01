محمد بركات يحضر حفل قرعة تصفيات كأس العالم 2022

بركات سيمثل منتخب مصر في قرعة تصفيات كأس العالم.

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن حضور محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، مراسم قرعة دور المجموعات، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

الاتحاد الإفريقي سيقيم قرعة تصفيات كأس العالم في أحد فنادق القاهرة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لتحديد المجموعات.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا يعلن خلاله حضور بركات قرعة كأس العالم.

منتخب مصر سيتواجد على رأس إحدى المجموعات الـ10 التي ستسفر عنها القلعة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى التصفيات النهائية.

وستقام قرعة أخرى في التصفيات النهائية، لتحديد 5 مواجهات مباشرة، بمباراتي ذهاب وإياب، لتحديد الـ5 منتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.

ويقع المنتخب المصري في التصنيف الأول رفقة "السنغال، تونس، نيجيريا، الجزائر، المغرب، غانا، الكاميرون، مالي، الكونغو الديمقراطية".

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المستوى الثاني يضم: "بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، غينيا، أوغندا، كاب فيردي، الجابون، بنين، زامبيا، الكونغو برازفيل".

أما عن المستوى الثالث، فيضم: "مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، إفريقيا الوسطى، زيمبابوي، النيجر، ناميبيا، غينيا بيساو".

وضم المستوى الرابع والأخير: "مالاوي، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، غينيا الاستوائية، تنزانيا، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتي".