Goal.com
مباشر
IhattarenESPN
Sydney Jordan

ترجمه

محمد إهاتارين يتحدث عن مستقبله: «لا يمكن تركهم خالي الوفاض»

يعرب محمد إهاتارين عن سعادته بقرار نادي فورتونا سيتارد تفعيل خيار تمديد عقده لموسم إضافي. ويقول لاعب خط الوسط في برنامج «Goedemorgen Eredivisie» إنه لا يريد أن يترك النادي خالي الوفاض

مؤخراً، مارست فورتونا سيتارد خيارها في تمديد عقد إهاتارين لموسم إضافي. "كنت قد وقعت لعام واحد، بالإضافة إلى موسم إضافي."

قاطع ماريو بين إهاتارين قائلاً: "لا أريد أن أقلل من شأن فورتونا، لكن لاعباً بهذه الصفات لا ينبغي أن يلعب هناك لموسم آخر."

الدوري الهولندي
فورت سيتارد crest
فورت سيتارد
SIT
إن أي سي بريدا crest
إن أي سي بريدا
NAC

ثم أشارت المذيعة فريزيا كوسينيو أرياس إلى أن تمديد العقد لموسم إضافي لا يعني بالضرورة أن لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عامًا سيبقى بالفعل في سيتارد للعب كرة القدم في الموسم المقبل. 

"لا أعتقد أيضًا أنه من اللائق أن أرحل دون مقابل. لقد منحوني الفرصة للعب هناك"، يعترف إهاتارين، الذي يدرك أنه كان بحاجة إلى الثقة للمضي قدمًا. "لا يمكنك أن تتركهم خاليي الوفاض." 

يرى بين أن اللاعب المغربي جاهز للانتقال إلى أحد الأندية الثلاثة الكبرى التقليدية. "الخطوات التي أتخذها الآن جيدة. لذا أريد أن أخطو خطوة منطقية. سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج. يجب أن يكون شعوري جيدًا، لن أفعل أي شيء دون تفكير." 

يتمتع إهاتارين بعلاقة جيدة مع المدرب داني بويز. "آمل أن يغادر هو أيضًا، لأنني أرغب في ذلك له بعد موسم كهذا. أعتقد أنه يستحق ذلك أيضًا"، يختتم تلميذ بويز الممتن، الذي يبقي خياراته مفتوحة للموسم المقبل.

