الانتقالات

رسميًا | بيشكتاش يُعلن ضم محمد النني من آرسنال

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Getty Images
اللاعب المصري أنهى مغامرته مع آرسنال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بيشكتاش رسميًا ضم محمد النني من آرسنال.

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