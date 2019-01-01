الاتفاق يعلن إصابة الكويكبي وتأكد غيابه عن لقاء الهلال

جناح الاتفاق يغيب عن ثلاث مباريات بالدوري بجانب لقاء سنغافورة مع المنتخب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعرضه جناحه محمد الكويكبي، للإصابة خلال تدريبات الفريق، استعدادًا للقاء الحزم.

رفاق اللاعب المصاب يخوضون حاليًا مواجهة الحزم، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وأوضح الاتفاق معاناة الكويكبي من إصابة بتمزق في العضلة الضامة اليسرى، مشيرًا إلى أن الفحوصات الأولية تؤكد غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي.

وبذلك يتأكد غياب اللاعب عن فريقه خلال مواجهات الفيصلي وأبها والهلال المقبلين، بجانب عدم لحاقه بمعسكر المنتخب السعودي المقبل، استعدادًا لملاقاة سنغافورة ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يذكر أن الاتفاق كان قد استهل موسمه بالفوز أمام الوحدة بثنائية نظيفة، ثم تلقى هزيمة في الجولة الثانية أمام الأهلي بنتيجة 2-1.