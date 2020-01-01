محمد القاسم: تاوامبا يرغب في الرحيل عن التعاون ولكن

تاوامبا من أقوى المهاجمين في الوقت الحالي بالدوري السعودي

تحدث محمد القاسم رئيس نادي التعاون عن مستقبل الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم فريق سكري القصيم خلال فترة الانتقالات المقبلة.

تاوامبا من بين أفضل مهاجمي الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الماضي، ويقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة السكري.

وكشف القاسم خلال تصريحات إذاعية له عن مستقبل تاوامبا وهل بالفعل اللاعب اقترب من الرحيل عن التعاون خلال الصيف المقبل؟

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وقال رئيس التعاون في تصريحات لإذاعة "يو إف إم": "تاوامبا مستمر مع التعاون ولكن اللاعب تلقى عرضًا أكبر ويرغب في الرحيل بشكل مجاني وهذا غير مقبول".

وتابع القاسم تصريحاته: "لن نرفض رحيل تاوامبا ولكن بشرط أن يكون مغادرته مربحة للنادي وللاعب نفسه، وموقف النادي سليم".

واختتم رئيس التعاون حديثه قائلًا: "تاوامبا يعلم جيدًا بأن في حالة توقيعه لفريق آخر سيعرض نفسه لأزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة".

ويسعى القاسم للاستفادة ماديًا من رحيل تاوامبا، في حال إصرار اللاعب على المغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.