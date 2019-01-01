الأهلي يقترب من استعادة السومة ويُخضع العويس لكشف طبي جديد

الأهلي سيواجه الشباب في الجولة القادمة من الدوري السعودي

بات عمر السومة مهاجم الأهلي قريبًا من العودة لصفوف الفريق، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة من الدوري السعودي إثر خضوعه لعملية جراحية لعلاج الفتاق الرياضي في ألمانيا.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المهاجم السوري تحدث مع المدير الفني كريستيان جروس عن إصابته كاشفًا له عن اقترابه من الوصول للجاهزية الكاملة ورغبته في دخول قائمة الفريق لمواجهة الشباب السبت القادم.

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وخضع اللاعب لبرنامج علاجي في عيادة النادي خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد خضوعه لجراحة الفتاق الرياضي، وقد أنهى جزءً كبيرًا من علاجه وبدأ بالفعل في البرنامج التأهيلي والبدني قبل الخضوع لاختبارات بدنية للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.

من جانب آخر، خضع محمد العويس حارس مرمى الفريق والمنتخب السعودي لكشف طبي يوم أمس على يد الدكتور خالد المطيري استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية في الرياض.

ويهدف الفحص الجديد إلى تحديد مدى التئام الكسر في وجه اللاعب ومدى قدرته على العودة إلى التدريبات، إضافة للبرنامج التأهيلي واللياقي.

يُذكر أن الأهلي سحق ضمك في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ليصعد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط ومباراة أقل عن النصر في الصدارة.

وسيلعب الفريق الجداوي مباراة صعبة أمام الشباب في الجولة الـ13 من البطولة، علمًا أن منافسه خسر مبارياته الأربعة الأخيرة في البطولة مما يجعله يدخل مباراة السبت القادم بهدف واحد هو تفادي الخسارة وإلا سيُحقق أسوأ مسيرة له في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين .