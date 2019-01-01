عمر السومة وخالد البركة يغادران إلى ألمانيا استعدادًا للجراحة

حارس مرمى الأهلي تعرض لإصابة صعبة في وجهه

غادر ثنائي الأهلي عمر السومة وخالد البركة إلى ألمانيا صباح اليوم الأربعاء استعدادًا لإجراء عملية جراحية ستبعدهما عن المباريات القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين و الدوري السعودي .

وسيلتقي اللاعبان فور وصولهما ألمانياة الطبيبة يورك مشرك التي ستجري لهما جراحة الفتاق الرياضي لتحديد موعد العمليتين الجراحيتين.

النصر يُراسل الاتحاد الآسيوي مجددًا بشأن وليد عبد الله

وكان الأهلي قد أعلن أن السومة سيخضع لجراحة ومن ثم لبرنامج علاجي وتأهيلي سيُبعده عن الملعب لمدة شهر تقريبًا، فيما سيغيب البركة 4-6 أسابيع بسبب إصابته في العضلة الضامة.

ويُواصل الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة النجوم مساء الجمعة المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحسنت نتائج الأهلي مؤخرًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لم يُهدر سوى 3 نقاط من مبارياته الخمسة الأخيرة بانتصاره على الفيحاء والتعاون والاتحاد والفيصلي والخسارة أمام الحزم.