أحمد الصائغ: إيرادات الأهلي أنهت أزمة جوزيف دي سوزا

تم حل المشكلة مع النادي التركي

أكد أحمد الصائغ رئيس الأهلي السعودي أن النادي هو من تكفل بدفع المستحقات المالية المترتبة على ضم جوزيف دي سوزا لفريق فنربخشة التركية.

وانضم لاعب الوسط البرازيلي للأهلي خلال سوق انتقالات صيف 2018 مقابل 12 مليون يورو في صفقة كانت ضمن الصفقات الأغلى في تاريخ دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

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ولم يُسدد الأهلي الدفعة المالية الخاصة بالصفقة والبالغة 4 ملايين يورو للنادي التركي، والذي بدوره تقدم بشكوى ضد الفريق الجداوي لهذا التأخر.

صحيفة الرياضية السعودية كان قد زعمت أن هيئة الرياضة العامة السعودية تكفلت بقيمة تلك الدفعة المتأخرة عن النادي الأهلي لتحل الأزمة تمامًا، لكن الصائغ نفى هذا الأمر مؤكدًا لنفس الصحيفة أن النادي هو من دفع تلك المستحقات.

الصائغ الذي تواجد في تركيا بجانب الرئيس التنفيذي "أحمد نور" وأحمد بامعوضة مدير الفريق الأول التنفيذي اجتمعوا مع المسؤولين في فنربخشة وتوصلوا لحل ذلك الخلاف تمامًا، وقد أكد الرئيس أن الأهلي دفع المستحقات المتأخرة من إيراداته.

مضيفًا للرياضية " تم إغلاق القضية بعد الاجتماع مع علي كوش رئيس فنربخشة، نجحنا مع فريق العمل المصاحب لي في تخفيض 90% من الغرامات المترتبة على تأخير الدفعة الأخيرة والمستحقة في يوليو الماضي".

وأتم الصائغ مؤكدًا أن النادي أغلق هذا الملف تمامًا لتجنب أي شكاوى ضده قبل سوق الانتقالات الشتوية.

يُشار لأن جوزيف دي سوزا غاب عن جل مباريات الموسم الماضي من الدوري السعودي بسبب الإصابة، لكنه يُعد من العناصر الأساسية والمهمة في تشكيل المدرب كريستيان جروس هذا الموسم، وكذلك كان وضعه مع المدربين السابقين برانكو إيفانكوفيتش وصالح المحمدي.