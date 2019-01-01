هيئة الرياضة السعودية تحل أزمة "جوزيف دي سوزا" للأهلي

النادي يُواجه مشكلة كبيرة

تدخلت هيئة الرياضة العامة السعودية وأوجدت الحل الأفضل لمشكلة الأهلي الخاصة بمستحقات نادي فينربخشة المتأخرة عن صفقة انتقال جوزيف دي سوزا للفريق السعودي.

وانضم لاعب الوسط البرازيلي للأهلي خلال سوق انتقالات صيف 2018 مقابل 12 مليون يورو في صفقة كانت من الأغلى في تاريخ دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

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ولم يُسدد الأهلي الدفعة المالية الخاصة بالصفقة والبالغة 4 ملايين يورو للنادي التركي، والذي بدوره تقدم بشكوى ضد الفريق الجداوي لهذا التأخر.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن هيئة الرياضة العامة السعودية تكفلت بقيمة تلك الدفعة المتأخرة عن النادي الأهلي لتحل الأزمة تمامًا.

وكان أحمد الصائغ رئيس الأهلي والرئيس التنفيذي "أحمد نور" قد وصلا اليوم الثلاثاء إلى تركيا قادمين من ألمانيا للاجتماع مع مسؤولي نادي فنربخشة التركي لتسوية الشكوى، وقد وصل كذلك للانضمام للاجتماع أحمد بامعوضة مدير الفريق الأول التنفيذي قادمًا من أبو ظبي حيث يُقيم الفريق معسكرًا تدريبيًا.

يُشار لأن جوزيف دي سوزا غاب عن جل مباريات الموسم الماضي من الدوري السعودي بسبب الإصابة، لكنه يُعد من العناصر الأساسية والمهمة في تشكيل المدرب كريستيان جروس هذا الموسم، وكذلك كان وضعه مع المدربين السابقين برانكو إيفانكوفيتش وصالح المحمدي.