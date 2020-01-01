محمد الشيخ : تخفيض الرواتب في الدوري السعودي إجباري ومن يعترض فليذهب إلى الفيفا

هذا الاقتراح وجد رفضًا من قبل بعض الأندية مثل التي تبحث عن بطولة

كشف الإعلامي محمد الشيخ عن مصير الموسم الحالي 2019\2020 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الدوري مع وليد" أن بعض أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين طالبت بإلغاء الموسم الحالي 2019\2020.

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وأضاف الشيخ قائلاً : "هذا الاقتراح وجد رفضًا من قبل بعض الأندية مثل التي تبحث عن بطولة والأندية التي تأكدت من البقاء.

وحول مستقبل الدوري قال : "التصور ماضي في استكمال الدوري بعد توجيه الجهات المختصة والتأكيد على إمكانية خوض المباريات".

وفيما يخص تقليص الرواتب قال : "بشكل مؤكد تم تخفيض الـ 20 ألف ثابتة في كل رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية، ثم سيتم تقليص 50% من اللاعبين".

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وأنهى ليؤكد أن الأمر ليس اختياريًا وسيكون إجباريًا، ولن يكون مجال للتفاوض، والكل سيطبق هذا القرار ومن يرغب في الاعتراض من اللاعبين سيكون عليه الذهاب إلى الفيفا.