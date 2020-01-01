محمد الشناوي: مواجهة بلاتينيوم ستكون صعبة ودائمًا نبحث عن الفوز

حارس مرمى الأهلي يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى فريق النادي الأهلي، على أن مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقبلة، ستكون صعبة، وليست سهلة كما يظن البعض، خاصة أنها ستقام على ملعب المنافس ووسط جماهيره، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وسوء أرضية الملعب.

الأهلي سيحل ضيفًا في الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الشناوي قال خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة، وهدفنا هو المكسب، في ضوء تشابك المجموعة التي تضم الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم، حيث أن ثلاث فرق تمتلك 6 نقاط ، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع".

حارس الأهلي تابع: "فوز النجم الساحلي على بلاتينيوم في زيمبابوي لم يضع الأهلي تحت ضغط؛ لأن الأهلي دائما يلعب من أجل الفوز؛ سواء فاز بطل تونس على بطل زيمبابوي، أو لم يفز".

محمد الشناوي أردف: "أي لاعب يشارك يبذل قصارى جهده، فالجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد، وليس المهم من يلعب، لكن الأهم في كل الأحوال هو تحقيق الفوز، وكل لاعب لديه رغبة أكيدة في المشاركة بالمباريات، وهو ما يزيد من قوة المنافسة الشريفة بين الجميع والتي تصب في النهاية في مصلحة الفريق".

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وتحدث الشناوي عن نقاط قوة فريق بلاتينيوم، حيث قال: "لاعبيه لديهم قدرة جيدة على التمركز بشكل صحيح، بجانب لعب الكرات الثابتة بطريقة مميزة، بالإضافة إلى امتلاكه عناصر جيدة، خاصة الجناح الأيمن والأيسر، لكن الأهلي قادر على التعامل مع كل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس وفقا لطريقة اللعب وخطة المباراة التي يحددها المدير الفني للفريق".

واختتم حارس الأهلي تصريحاته قائلًا: "تألقي الموسمين الماضيين، نتاج تعب وجهد كبير له ولزملائه بالأهلي والمنتخب، والمدربين الذين عملت معهم، والمنافسة قوية للغاية مع شريف إكرامي وعلي لطفي، وهو ما يزيد من مستوى الجميع، بجانب أن تركيزي كله ينصب في التدريب والمباريات؛ لمواصلة تقديم مستوى متميز؛ سواء في الأهلي أو منتخب مصر".

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي، من أجل المنافسة بقوة على صدارة المجموعة، في ظل تساويه مع النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 6 نقاط.