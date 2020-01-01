محمد الشناوي: المشاركة بمونديال الأندية حلمي ولست قلقًا من مصطفى محمد

الشناوي يتحدث عن مواجهة مصطفى محمد بنهائي دوري الأبطال.

حرص محمد الشناوي، حارس مرمى فريق النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير فريقه، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، متحدثًا عن ما دار داخل منتخب مصر في المعسكر الأخير.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الشناوي قال خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "رسالتي لجماهير الأهلي، إن شاء الله سنفرحكم يوم 27، وأتمنى أن تتواجد الجماهير في المباراة، لأنها الحافز الأول لنا".

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حارس الأهلي تابع: "المشاركة في كأس العالم للأندية من خلال التتويج بدوري أبطال إفريقيا هو حلمي، ونتمنى الحصول على اللقب، وكل لاعب له الحق في الدفاع عن فريقه، مع عدم وجود عصبية".

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وبعد سؤاله عن مواجهة مصطفى محمد مهاجم الزمالك، قال الشناوي: "لست قلقًا من مواجهة مصطفى محمد، والأهم هو الاجتهاد، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا وجميع الأمور تسير بشكل جيد".

وواصل: "حديثي كان مع طارق حامد ومصطفى محمد ومحمود الونش خلال معسكر المنتخب، كان عن مواجهتي توجو، لأن هدفنا كان الفوز فقط، وعدم دخول المنتخب المصري في أي حسابات إذا لم نحقق الفوز".

واختتم الشناوي حديثه قائلًا: "أجريت مسحة طبية بعد الوصول إلى مطار القاهرة، وتواجدت في الفندق لحين ظهور نتيجة العينة، والتي جاءت سلبية".

جاء ذلك بعدما ظهر محمد الشناوي مخالطًا للثنائي محمد النني لاعب آرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس خلال معسكر المنتخب.