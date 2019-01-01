محمد الشلهوب: نعد الجميع بتقديم أداء أفضل أمام فلامنجو

الشلهوب يتحدث عن مواجهة فلامنجو البرازيلي.

علق محمد الشلهوب، صانع ألعاب وقائد فريق نادي الهلال السعودي ، على فوز فريقه بمباراة الترجي التونسي ، واعدًا جماهير الزعيم بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية .

الهلال وصل لنصف نهائي مونديال الأندية، بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي.

الشلهوب قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نحمد الله على هذه النتيجة، نجحنا في قطع الخطوة الأولى من المنافسة، وأبارك لفريقنا على هذه النتيجة".

قائد الهلال تابع: "أقول لفريق الترجي التونسي (هارد لك)، لأنهم قدموا مباراة قوية وجميلة أمامنا رغم فوزنا عليهم".

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وواصل: "طبيعي شعرنا بالضغط مع مرور الوقت وعدم نجاحنا في التسجيل، خاصة وأننا كنا نلعب مع فريق كبير".

واختتم محمد الشلهوب تصريحاته قائلًا: "نعد الجميع أن نقدم مباراة أفضل في الدور قبل النهائي أمام فلامينجو".

الهلال سيواجه فلامنجو البرازيلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب الفائز في النهائي أمام المنتصر من لقاء مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي.