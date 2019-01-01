حالة خاصة في ديربي النصر والشباب - السهلاوي "هداف العالم"

هل يعاقب السهلاوي النصر على رحيله في ديربي الرياض؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

في ديربي الرياض، يواجه النصر نظيره الشباب، في مباراة الجولة الثالثة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي.

الشباب يدخل المباراة بهدف إلحاق النصر الهزيمة الأولى له هذا الموسم، والحفاظ على سجله خالي من الهزيمة، بعد الفوز على الفتح، ثم التعادل مع الشباب.

بينما النصر يسعى لاستمرار مسلسل انتصاراته المتتالية، بعد الفوز على ضمك ثم الفتح، بالجولتين الأولى والثانية، بهدف استمرار المنافسة على الصدارة مع الهلال، للحفاظ على لقبه.

ديربي الرياض هذه المرة سيشهد حالة خاصة، وهي مواجهة محمد السهلاوي مهاجم الشباب الحالي، فريقه السابق النصر، بعدما قضى 10 سنوات داخل جدران العالمي، قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي.

وقبل تلك المواجهة، نستعرض أبرز أرقام محمد السهلاوي مع النصر، قبل الانتقال إلى الشباب خلال السطور التالية..

210 مباراة لعبهم محمد السهلاوي مع النصر، طوال 10 سنوات لعبهم بقميص العالمي، بواقع 14941 دقيقة.

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سجل محمد السهلاوي 103 هدفًا مع النصر في مختلف البطولات، ليصبح واحدًا من أساطير العالمي.

وصنع السهلاوي لزملائه 19 هدفًا، وحصل على 13 كارت أصفر، خلال 210 مباراة، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

هاتريك واحد سجله محمد السهلاوي مع النصر، في شباك الأهلي، موسم 2014/2015، في المباراة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للأخير.

أما عن الأرقام الفردية، حصل السهلاوي على جائزة الكرة الذهبية للاتحاد السعودي في موسمها الأول عام 2015.

السهلاوي أفضل لاعب خليجي عام 2015، ولقب هداف العالم لعام 2015 مع المنتخب السعودي، برصيد 18 هدفًا في 7 مباريات.