السهلاوي يُشارك والشباب يسقط بالخمسة أمام لاتسيو وديًا

خسارة قاسية للفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختتم الشباب السعودي مبارياته الودية في معسكره الإعدادي للموسم الجديد في ألمانيا بالخسارة الثقيلة أمام لاتسيو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وأشرك خورخي ألميرون المدير الفني للشباب عددًا كبيرًا من اللاعبين خلال المباراة، أبرزهم محمد السهلاوي الوافد الجديد للفريق بعد نهاية عقده مع النصر.

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وبدأ الليوث المباراة بتشكيل مكون من عبد الله العويشير في حراسة المرمى، والرباعي الدفاعي حسن معاذ ومحمد سالم وأحمد شراحيلي وعبد الله شامخ، فيما لعب في الوسط عبد الملك الشمري وناصر العمران وعبد المجيد الصليهم، وفي الهجوم الثلاثي سيباستياو جونيور ودانيلو أسبريا وعبد الله الحمدان.

ومُني مرمى الفريق بهدفين مبكرين للفريق الإيطالي، لكن سيباو قلص الفارق للشباب بهدف عند الدقيقة الـ30، إلا أن لاتسيو أنهى الشوط الأول متقدمًا 3-1 قبل أن يُضيف هدفين آخرين في الفترة الثانية.