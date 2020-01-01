محمد البريك: سنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل مميز أمام الاتفاق

الظهير الأيمن لفريق الهلال يتحدث عن مواجهة الاتفاق.

أكد محمد البريك، الظهير الأيمن لفريق الهلال، على أن فريقه استعد بشكل جيد، خلال الأسبوع الماضي، لمواجهة الاتفاق المقبلة، وأن الفريق خاض التدريبات بكل حماس وشغف.

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق، بالجولة الـ21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض.

البريك قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تركيزنا حاليًا كلاعبين ينصب نحو تحقيق الفوز في العشر مباريات المقبلة، مواصلة صدارة الدوري السعودي".

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محمد البريك تابع: "نواجه منافسًا متطورًا من جميع الجوانب، وسنبذل قصارى جهدنا كلاعبين، للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز".

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واختتم الظهير الأيمن للهلال تصريحاته قائلًا: "لدينا هدف مهم، وسنعمل بكل تضحية كلاعبين لتحقيق هذا الهدف".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.