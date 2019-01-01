محمد البريك يغيب عن مواجهتي الهلال والأهلي للإصابة

البريك لن يشارك بافتتاح مباريات الدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تأكد غياب محمد البريك، الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال السعودي، عن مباراة فريقه أمام الأهلي، في دوري أبطال آسيا.

الهلال سيواجه الأهلي في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن محمد البريك يعاني من تمزق بسيط في الرباط الجانبي للركبة.

البريك سيحتاج للعلاج والتأهيل لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وهو ما سيجعله يغيب عن مواجهتي الأهلي بدوري أبطال آسيا، وأبها في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين.

المدرب الروماني رازفان لوشيسكو سيقوم بالدفع بالظهير الأيسر ياسر الشهراني في مركز الظهير الأيمن، على أن يلعب حسن كادش في مركز الظهير الأيسر.

غياب محمد البريك عن صفوف الهلال، سيكون مؤثر للغاية، خاصة وأنه واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف الزعيم.