البريك: الإصابة تهون أمام تحقيق إنجاز التتويج بدوري الأبطال

محمد البريك يعاني من إصابة، حيث نزل من سلم الطائرة ويظهر عليه علامات الإصابة.

أكد محمد البريك، الظهير الأيمن لفريق الهلال السعودي، على أن الإصابة التي تعرض لها، تهون أمام الإنجاز الذي حققه فريقه بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

البريك قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب وصول بعثة الهلال: "أعاني من تمزق خفيف وكل شيء يهون أمام تحقيق الإنجاز والتتويج باللقب الآسيوي".

الظهير الأيمن للهلال تابع: "أوجه التهنئة إلى ولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي، خاصة الجمهور الهلالي، وأُهدي هذا الفوز إلى الوالد والوالدة لأنهما لم يقصروا معي في الدعاء".

استقبال حافل لبعثة الهلال بعد الوصول إلى الرياض

محمد البريك أردف: "التوفيق والدعم من القائد الأول في المملكة إلى أصغر شخص وراء تحقيق هذا الإنجاز، ولن نتوقف عند هذا الشيء، وننظر إلى المحافل الدولية خاصة مونديال الأندية".

واختتم لاعب الهلال تصريحاته متحدثًا عن إصابته، حيث قال: "سأجري آشعة اليوم أو غدًا لمعرفة طبيعة الإصابة، وسأحتفل مع لاعبي فريقي باللقب".

بعثة الهلال وصلت إلى الرياض اليوم الأثنين، قادمة من اليابان، بعد خوض مباراة الإياب أمام أوراوا ريد، حيث كان ينتظرها استقبال حافل من الجميع.