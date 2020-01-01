محمد أوناجم: أعاني مع "الحجر المنزلي" وأشكر إدارة الزمالك

أوناجم يتحدث عن الحجر المنزلي في المغرب.

أكد محمد أوناجم، لاعب نادي الزمالك، على أنه يعاني في المغرب مع الحجر الصحي، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده، متحدثًا عن نصائح محمد أسامة طبيب فريقه.

أوناجم قال خلال تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "عدت إلى المغرب في الوقت المناسب، والطائرة التي نقلتني من القاهرة إلى الدار البيضاء رفقة أشرف بن شرقي هي الأخيرة".

لاعب الزمالك تابع: "حصلنا على موافقة فريقنا للعودة إلى المغرب، وإلا كنا عشنا معاناة لن يعلم بها أحد، لأن دخولي الحجر الصحي بالقاهرة سيكون صعبًا للغاية، في ظل عدم علمي شيئًا عن والدي في تلك الظروف الصعبة".

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محمد أوناجم أردف: "وجودي بجانب عائلتي في تلك الظروف الحرجة، نعمة أشكر الله عليها، وأشكر أيضًا إدارة الزمالك على السماح لنا بالمغادرة إلى بلادنا".

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وتحدث أوناجم عن الحجر المنزلي في المغرب، حيث قال: "هذا قضاء الله، ولا نملك شيئًا آخر سوى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والعالم كله يشهد أن المغرب اتخذ إجراءات شجاعة وحكيمة تفوق دولًا أوروبية كثيرة".

وعن تدريباته في المنزل، قال أوناجم: "طبيب الزمالك والمعد البدني، وضعا لنا برنامجًا صارمًا سيتم تنفيذه في فترة الحجر الصحي، من أجل الحفاظ على لياقتنا، وكارتيرون دائمًا يتواصل معي ومع بن شرقي، ليمنحنا الطاقة الإيجابية".

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته موجهًا نصيحة إلى الجماهير: "أبقوا في بيوتكم، والتزموا كافة التعليمات الخاصة بالنظافة والوقاية، ولا تعرضوا أنفسكم إلى التهلكة".

واتخذت المملكة المغربية إجراءات وقائية واحترازية، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، خوفًا على سلامة الشعب.