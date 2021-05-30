فيديو | حجازي يُقلد هدف أبو تريكة أمام الجيش 2009 .. والحكم يُوقفه

هدف جدلي جدًا كان قد سجله نجم الأهلي موسم 2008-2009

سجل أحمد حجازي هدف التقدم لفريقه الاتحاد خلال مواجهة النصر ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والذي أعاد للأذهان ذكرى هدف محمد أبو تريكة نجم الأهلي ضد طلائع الجيش، والذي مازال يُثير الجدل حتى الآن بين جماهير الكرة المصرية.

النتيجة كانت تُشير لتعادل الفريقين 1-1، بعدما افتتح رومارينيو التسجيل لصالح الاتحاد وعادل عبد الرزاق حمدالله النتيجة لصالح النصر وأهدر نور الدين أمرابط ركلة جزاء تصدى لها مارسيلو جروهي، وقد سجل المدافع المصري هدف العميد الثاني واحتسبه الحكم تركي الخضير.

عاد الخضير بعد ذلك لتقنية الفيديو والتي أظهرت وجود دفعة من حجازي ضد مدافع النصر منعته من إبعاد الكرة، تلك الدفعة تُشبه كثيرًا تلك التي قام بها أبو تريكة حين سجل هدف الأهلي الحاسم والمهم جدًا ضد الجيش في اللقاء الحاسم من الدوري المصري موسم 2008-2009.

🎥 | بعد العودة لـVAR.. حكم اللقاء يلغي هدف الاتحاد الثاني.#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/Qr7bWVQVqT — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 30, 2021

الجيش كان متقدمًا في النتيجة أمام الأهلي بهدف، وقد أدرك أبو تريكة التعادل عند الدقيقة الـ66، ومن ثم سجل أحمد فتحي هدف الفوز القاتل في اللحظات الأخيرة من اللقاء قبل أن يُضيف محمد طلعت هدفًا ثالثًا .. تلك النتيجة منحت الأهلي فرصة لعب مباراة فاصلة أمام الإسماعيلي لحسم لقب الدوري، وقد فاز بها وتُوج باللقب.

هدف أبو تريكة مازال يُثير الجدل، إذ يرى الجمهور الأحمر أنه سليم تمامًا وأن دفعة اللاعب لمنافسه لا ترتقي لاحتساب خطأ، فيما يُصر جمهور الإسماعيلي والزمالك على أن الهدف سُجل من خطأ وكان يجب عدم احتسابه وهو ما يعني تتويج الدراويش باللقب.