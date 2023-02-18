محلل تحكيمي: خطأ واحد لحكم النصر والتعاون، وكريستيانو رونالدو استحق بطاقة بدلًا من الابتسامة

مباراة الأمس في الدوري السعودي شهدت جدلًا كبيرًا بشأن قرارات الحكم

أثار الحكم السعودي فيصل البلوي جدلًا واسعًا بعد قراراته الصارمة في مباراة النصر والتعاون مساء أمس على ملعب مرسول بارك.

مواجهة الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي جاءت ممتعة ومثيرة خاصة في شوطها الثاني، وقد شهدت عدة أحداث تحكيمية أثارت جدلًا واسعًا أبرزها إلغاء هدف التعاون وعدم احتساب ركلتي جزاء طالب بها نجوم النصر واحتساب هدف فوز الأصفر رغم اعتراض نجوم سكري القصيم.

وتبادل رئيسا النادي، مسلي آل معمر وسعود رشودي، التصريحات المثيرة الشاكية من قرارات الحكم، حيث رأى رئيس النصر أن فريقه كان يجب أن يحسم اللقاء منذ الشوط الأول لولا عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريقه، فيما أكد نظيره في التعاون أن احتساب هدف الفوز كان قرارًا خاطئًا كون كريستيانو رونالدو المتسلل حجب الرؤية عن حارس مرمى فريقه.

المحلل التحكيمي محمد فودة أكد خلال حديثه لبرنامج "أكشن مع وليد" أن جميع قرارات الحكم السعودي كانت صحيحة باستثناء واحد، مشيرًا إلى صحة قراره عدم احتساب أي ركلة جزاء لصالح الأصفر وكذلك إلغاء هدف التعاون وأيضًا احتساب هدف الفوز لأصحاب الملعب نظرًا لتحرك رونالدو الذكي لمنع حجب الرؤية عن حارس المرمى التعاوني.

فودة فاجأ الجميع بالإشارة إلى أن احتساب الهدف الأول للنصر وسجله عبد الرحمن غريب بعد تمريرة حاسمة من رونالدو كان القرار الخاطئ الوحيد للحكم! وأوضح حديثه بالقول "هناك خطأ في بداية الهجمة ضد لويز جوستافو لاعب النصر، كان لابد على حكم الفيديو تنبيه الحكم لمراجعة اللقطة وإلغاء الهدف".

واصل حول تصرف الحكم تجاه الاعتراض الكبير والضغط الهائل الذي تعرض له من جانب رونالدو "كان من المفترض من الحكم بدلًا من تلك الابتسامة التي منحها إلى رونالدو إخراج البطاقة الصفراء له لاعتراضه وتعمده وضع ضغط كبير عليه".

الحكم المصري السابق سمير عثمان اتفق مع فودة في حديثه، مشيرًا إلى وجوب حصول رونالدو على البطاقة الصفراء لاعتراضه الهائل وتعمده إثارة الجمهور ضد الحكم وقراراته.