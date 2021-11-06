محلل التحكيم يرد ... العنزي: تاليسكا استحق ركلة جزاء أمام الشباب

قال الناقد الرياضي محمد العنزي أن النصر استحق ركلة جزاء خلال مباراته أمام الشباب لصالح أندرسون تاليسكا بعد تعرضه للدفع عند الدقيقة الـ90 من اللقاء.

النصر كان قد خسر قمة الجولة الـ11 مساء أمس في الرياض أمام مستضيفه "الشباب" بهدف نظيف سجله هتان باهبري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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محلل أداء الحكام في برنامج "أكشن مع وليد" محمد فودة أشاد بالحكم وأكد أنه لم يُخطئ أبدًا سوى في قرار واحد خاص بمدافع النصر عبد الإله العمري، إذ كان يجب أن يمنحه البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة الـ72 ومن ثم طرده من اللقاء.

العنزي اعترض على حديث فودة وطالبه بالعودة إلى لقطة جمعت باهبري مع سلطان الغنام، بقوله "عودة محمد فودة للقطات العمري تُجبره على العودة إلى لقطة أخرى خاصة بهتان باهبري مع سلطان الغنام".

تابع "لاعب الشباب كان لابد أن يحصل على بطاقة صفراء هنا، ولو منحه الحكم إياها كان سيُطرد حين منحه بطاقة أخرى عند تدخله مع محمد قاسم، لكن ذلك لم يحدث".

وأكد العنزي كذلك استحقاق تاليسكا لركلة جزاء عند الدقيقة الـ90 لأنه تعرض للدفاع من جانب مدافع الشباب.

فودة عاد وأكد مجددًا أن لقطة تاليسكا لم تكن ركلة جزاء لصالحه، لأن سقوطه كان بسبب فقدانه لتوازنه وليس لدفعه من مدافع الشباب.