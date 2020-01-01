محكمة ميلانو تصدق على حكم سجن روبينيو 9 سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي

روبينيو متهم ثبتت إدانته

صدقت محكمة ميلانو على الحكم بسجن النجم البرازيلي السابق لنادي ميلان روبينيو لمدة 9 سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي لفتاة ألبانية في 2013

روبينيو كان متهمًا رفقة 5 أصدقائه بممارسة الجنس مع فتاة دونًا عن رغبتها، في الفترة التي قضاها كلاعب في صفوف الروسونيري.

وأكدت المحكمة أنهم حكم عليهم بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة اغتصاب جماعي لشابة ألبانية، الواقعة التي حدثت في الساعات الأولى من يوم الثاني والعشرين من يناير لعام 2013 أي قبل حوالي 8 سنوات.

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الواقعة حدثت في ملهى ليلي في ميلانو يسمى سيو كافيه، وبالنسبة لدفاع روبينيو، كان من المستحيل إثبات أنه بين 30 و 50 دقيقة، ارتكب ستة أشخاص فعلًا جنسيًا دون موافقة الشابة.

قدم دفاع روبينيو نداء من 65 صفحة و 19 ملحقًا و 4 دراسات فنية مختلفة. وقال محامي دفاع روبينيو إنه لا يوجد دليل على أن الضحية في حالة متدهورة جسديًا ونفسيًا.

على الرغم من أن هذا يشير مرة أخرى إلى أن روبينيو مذنب، لا يزال لدى لاعب كرة القدم فرصة لتقديم استئناف آخر داخل النظام القضائي الإيطالي إلى محكمة النقض.

وفي حال تم التصديق على الحكم بالنسبة لمحكمة النقض أيضًا، سيكون هذا الحكم في الدرجة الثالثة نهائيًا بالفعل ولا يوجد أي مفر آخر بالنسبة لهداف كوبا أمريكا 2007 للطعن فيه.

يمكن لمحكمة الاستئناف التي تبدأ العملية يوم الخميس أن تأمر بالحبس الوقائي أو الإقامة الجبرية، لكن العلاقات الدولية ستلعب دورها في هذه المسألة.

يمكن للمحكمة أن تأمر باعتقاله على الرغم من أن هذا لن يكون مفيدًا لأن البرازيل لا تسلم مواطنيها واللاعب يقيم حاليًا في بلده الأصلي حيث يلعب مع سانتوس.

وبالتالي ، ستضطر إيطاليا إلى إصدار مذكرة توقيف دولية لمحاولة إقناع روبينيو بالوفاء بعقوبته، إذا صدر وحتى لو لم يكن نهائيًا قبل حكم محكمة النقض.

وفي حال لم يوافق روبينيو وظل في بلاده البرازيل، فإنه إذا انضم البرازيلي إلى أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فقد يتم اعتقاله ونقله إلى إيطاليا.

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الجدير بالذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يتهم فيها اللاعب البرازيلي بالاعتداء الجنسي، حيث أنه في عام 2009، اتُهم بالفعل بالاعتداء الجنسي أثناء اللعب في بقميص مانشستر سيتي في إنجلترا وتمت تبرئته في النهاية.