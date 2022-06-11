محكمة أمريكية تنقذ رونالدو من اتهامات اغتصاب كادت لتكلفه ملايين

رونالدو يستطيع أن يرتاح الآن.

قامت محكمة لاس فيجاس برفض دعوى قضائية أقيمت على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب هداف ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

جاء هذا في حكم من حوالي 42 صفحة نطقت به القاضية مساء السبت، وأكدت خلاله أن رفض الدعوى جاء بسبب طريقة حصول محامية المدعية على بعض الوثائق.

لماذا رفضت المحكمة الدعوى؟

وبحسب ما نقلت "سكاي سبورت"، فقد افترضت القاضية سوء النية في تقديم مثل تلك المستندات وأنها كانت بهدف تشويه صورة اللاعب البرتغالي في الأساس.

وترى المحكمة أن عملية تحصيل تلك المستندات جاءت بشكل غير قانوني وملتوي وهو ما تسبب في رفض الدعوى.

ماذا قالت القاضية في حكمها؟

وقالت القاضية جنيفر دورسي في حكمها: "أجد أن طريقة الحصول على تلك الوثائق واستخدامها كان بهدف سيئ النية في الأساس".

رونالدو أصدر بيانًا في 2018 نفى خلاله كل الادعاءات التي عانى منها، وأكد أن الأمر أثر عليه بشكل مباشر وعلى أسرته، واستنكر فكرة الاغتصاب.

كيف رد رونالدو على اتهامات الاغتصاب؟

وكتب رونالدو: "أنكر بشدة كل الاتهامات التي تم توجيهها لي، الاغتصاب جريمة بشعة تتعارض مع كل ما أؤمن به".

وخرج بعدها فريقه القانوني وأوضح الأمر أكثر، وأكد أن اللقاء بصحابة الدعوى جنسيًا كان بالتراضي، وأنها وقعت على اتفاقية سرية بعدم الإفشاء لكنها خالفتها.

جدير بالذكر أن القضية لو كانت قد تطورت وتم قبول استمرارها في المحكمة ربما كانت ستكلف النجم البرتغالي ملايين كتعويضات مالية للمدعية.