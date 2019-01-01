محكمة النقض تحدد موعد الحكم في قضية بنزيما وفالبوينا

محكمة النقض الفرنسية تحدد الموعد النهائي لنطق الحكم في قضية الابتزاز الجنسي الخاصة بكريم بنزيما وماتيو فالبوينا.

حددت محكمة النقض الفرنسية - أعلى المحاكم رتبة في فرنسا - موعد إعلان حكمها النهائي في قضية الابتزاز الجنسي الخاصة بماتيو فالبوينا والمستمرة منذ ٢٠١٥.

جاء هذا عقب جلسة للمحكمة بالأمس شهدت حضور عددًا كبيرًا من أطراف القضية ليس من ضمنهم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وذكرت هيئة المحكمة في الجلسة التي عقدت للاستماع لشهادة أحد المتهمين بابتزاز فالبوينا أن الحكم النهائي سيكون في التاسع من شهر ديسمبر المقبل.

وكان ماتيو فالبوينا قد تقدم ببلاغ للشرطة الفرنسية في عام ٢٠١٥ حول قضية الابتزاز الجنسي الشهيرة حيث اتصل به أحد الأشخاص للحصول على مبلغ مالي كبير مقابل عدم نشر فيديو حميمي له.

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وتم توجيه الاتهام في تلك القضية لنجم ريال مدريد كريم بنزيما في العام نفسه وهو ما أبعده عن المنتخب الفرنسي والمشاركة في كأس أمم أوروبا بالعام التالي.

وشهدت الفترة الماضية إعادة فتح لقضية عودة بنزيما للمنتخب الفرنسي حيث لم يعد قط منذ ذلك الوقت وتغيب عن تتويج الفريق بلقب كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.

جدير بالذكر أن بنزيما كان قد أكد في تصريحات صحفية عام ٢٠١٧ أنه لم يكن له أي دخل بذلك الابتزاز وهاجم زميله ماتيو فالبوينا وطالبه بقول الحقيقة.