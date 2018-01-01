محكمة الجنح تؤيد براءة محمود الخطيب من تهمة تلقي التبرعات

رئيس الأهلي ونائبه يحصلون على البراءة بشكل نهائي من تهمة تلقي التبرعات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، عن تأييدها براءة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والعامري فاروق، نائب الرئيس، من الاتهام بتلقي وقبول تبرعات تخالف قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.

محكمة جنح قصر النيل، كانت قد قضت ببراءة الخطيب والعامري فاروق، من تهمة تلقي تبرعات أجنبية، وتم تقديم استئناف على الحكم من مقيم الدعوى، ليتم رفضها.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أحد المحاميين تقدم بجنحة مباشرة ضد محمود الخطيب ونائبه العامري فاروق، مستندًا على بعض التصريحات الصحفية.

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المدعي قدم حوافظ لصور مكاتبات إدارة الأهلي إلى وزير الشباب والرياضة، وأيضًا مدرية الشباب والرياضة، لفحص التبرعات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أكدت على صحة إثبات التبرعات بطريقة رسمية، ولكن خطأ إدارة الأهلي الوحيد هو عدم إبلاغ الوزارة قبل استلام تلك التبرعات.