"محظوظ.. ليس موهوبًا ولم يكن يومًا لاعبًا كبيرًا".. أسطورة ليفربول يفتح النار على كاسيميرو

قيمة الصفقة تثير الكل تجاه اللاعب البرازيلي

قال أسطورة ليفربول ومنتخب اسكتلندا، جرايم سونيس، إن كاسيميرو اللاعب الجديد لمانشستر يونايتد "ليس لاعبًا عظيمًا" في رد فعل مثير للجدل على تعاقد الشياطين الحمر مع النجم البرازيلي.

وقال سونيس في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التي يعمل محللًا بها: "كاسيميرو لعب مع لاعبين عظماء في ريال مدريد، لكنه ليس لاعبًا عظيمًا، لم يكن يومًا كذلك!".

كاسيميرو المحظوظ

وأضاف النجم الأسطوري لليفربول والبالغ من العمر 69 عامًا: "أعتقد أن كاسيميرو كان محظوظًا بالوجود في ريال مدريد وبالذات في الفريق الحالي، لم أتوقع أبدًا أن أرى كاسيميرو يلعب بهذا المستوى، بنزيما والآخرون يمكنهم فعل ذلك، ولكنني لم أستمتع إطلاقًا برؤية كاسيميرو يلعب".

وأردف سونيس عن المتوج بدوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات: "كاسيميرو لا يملك تمريرات جيدة، لا أعتقد أنه يجعل الآخرين يلعبون بشكل جيد، ريال مدريد امتلك خط وسط به العديد من لاعبي كرة القدم الرائعين، كان محظوظًا فقط بذلك".

اعتراف وسط الانتقادات

ولكن أسطورة ليفربول لا ينكر أن "استقدام كاسيميرو سيجعل خط وسط مانشستر يونايتد أكثر صلابة".

ولكنه في الوقت ذاته يرى أن دفع 70 مليون يورو من أجله مع 15 مليون يورو متغيرات "نقودًا كثيرة للغاية!".

وأردف: "لا أعتقد أن مانشستر يونايتد سيلعب كرة قدم أفضل حينما تكون الكرة بين قدمي كاسيميرو".