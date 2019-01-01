محرز يكشف عن أول حديث له مع جوارديولا في مانشستر سيتي

رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي يكشف عن أول حديث له مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزنز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تفاصيل أول حديث له مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا عقب انضمامه للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، وأكد خلالها أن كلمات بيب جوارديولا الأولى له حمسته بشكل كبير.

وقال محرز: "أول شيء أخبرني به بيب جوارديولا عندما وصلت لمانشستر سيتي أنه سعيد بتواجدي رفقة الفريق وقتها بعد أن انضممت بشكل مباشر".

جوارديولا: مانشستر سيتي سيفوز بلقب البريميرليج

وأضاف: "جاء لي وأخبرني أننا سنقوم بالعديد من الأمور العظيمة معًا في مانشستر سيتي رفقة بقية الفريق، ذلك جعلني سعيدًا للغاية".

وأكمل عن زميله ديفيد سيلفا: "هو مميز للغاية في المساحات الضيقة ويلعب بشكل مذهل فيها، أتمنى لو أستطيع أن أقوم بذلك مثلما يقوم هو به فهو الأفضل في ذلك الجانب".

جدير بالذكر أن محرز شارك في ثمانية لقاءات هذا الموسم بالدوري الإنجليزي سجل خلالهم هدفين وصنع خمسة كما سجل هدف وصنع هدفين في دوري أبطال أوروبا.