محرز يكشف بالخطأ هوية أول الراحلين عن مانشستر سيتي

رياض يفسد خطط السيتي الصيفية عن غير قصد

سقط النجم الجزائري رياض محرز في المحظور، بالكشف عن زملائه الذين يستعدون لمغادرة مانشستر سيتي مع إطلاق صافرة نهاية الموسم الجاري.

وأعطى محارب الصحراء تلميحات لا تقبل الشك، عن الأسماء التي تقضي موسمها الأخير في قلعة "الاتحاد"، وذلك في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس".

واعترف قائد المنتخب الجزائري بأن دافيد سيلفا لن يكون المغادر الوحيد في فصل الصيف، بل سيرافقه كذلك البرازيلي فرناندينيو.

والمعروف أن مانشستر سيتي أعلن من قبل أن الساحر الإسباني سيودع ملعب "الاتحاد" مع انتهاء عقده في فصل الصيف القادم، بينما لم يصدر أي تصريح أو بيان رسمي حول موقف البرازيلي الذي يدافع عن ألوان النادي منذ صيف 2013.

وجاء صاحب الـ34 عامًا إلى الجزء السماوي لعاصمة إنجلترا الثانية قادمًا من شاختار الأوكراني، وخلال هذه الفترة مثل اللون السماوي في 270 مباراة، والأهم من ذلك توج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات.

ومن المفترض أن ينتهي عقد فرناندينيو مع السكاي بلوز مع انتهاء الموسم الجاري، وحتى الآن لم تناقشه الإدارة في ملف تجديد عقده، وهو الأمر الذي فسره محرز عن غير قصد.

وعندما سُئل محرز عن الأسماء التي ستغادر مانشستر سيتي الصيف القادم، قال بدون تفكير "سيلفا وفيرناندينيو"، وهو ما أصاب بنجامين ميندي بالدهشة والاستغراب، ووضح ذلك من خلال نظراته لرياض في نفس اللقاء، وكأنه أدرك الخطأ الذي ارتكبه بطل أفريقيا.