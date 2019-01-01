محرز يسير على خطى كانتي والغدارين بليستر سيتي

سبقه خمسة لاعبين

تفنن النجم الجزائري رياض محرز في نثر سحره وإبداعه في الشوط الأول لقمة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، التي يستضيفها ملعب "الاتحاد".

وتمكن قائد أبطال أفريقيا من تسجيل هدف التعديل لفريقه السماوي، بفاصل من العزف المنفرد، الذي انتهى بتسديدة أرضية قوية، ارتطمت في قدم المدافع التركي كاجلار سويونكو، ومن ثم غيرت مسارها في الزاوية المعاكسة للحارس كاسبر شمايكل.

وبهذا الهدف، يكون محرز قد سار على نهج نجوم ليستر سيتي السابقين، الذين دافعوا عن قميص الثعالب لسنوات، ثم سجلوا في شباكهم.

وسبق محرز في اللعب لليستر ثم هز شباكه كل من جوليان يواكيم، إميل هيسكي، كروس وود وزميل رياض السابق في "كينج باور" نجولو كانتي بقميص ناديه الحالي تشيلسي.

ويسعى مانشستر سيتي للظفر بالنقاط الثلاث، ليقلص الفارق مع ليستر سيتي، حيث يحتل السيتيزينز المركز الثالث برصيد 35 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن جيمي فاردي ورفاقه، والجميع خلف المتصدر ليفربول الذي حصد 49 نقطة في أول 17 جولة.