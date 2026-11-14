"محرز 4 سنوات وبديله ستخسره مجانًا للدوري البرازيلي" .. هجوم على سياسة الأهلي في التعامل مع ماتيوس جونسالفيس

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اللاعب البرازيلي قد يفقده الأهلي دون مقابل بحلول نهاية الموسم الجاري

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هاجم الإعلامي حسن العتيبي إدارة الأهلي بسبب سوء إدارتها لملف المحترف البرازيلي ماتيوس جونسالفيس من وجهة نظره، في ظل إمكانية خسارة اللاعب مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

جونسالفيس انضم للأهلي بعقد لمدة موسمين ينتهي في يونيو المقبل، وذلك بعد أن دفع بطل آسيا في آخر نسختين قرابة تسعة ملايين يورو لفلامنجو لضمه في 2025.

وقال العتيبي مع "العربية": "المشكلة الأكبر أن تأتي بموهبة وتوقع سنتين، اللاعب يحتاج شهور طويلة للتألق، خمسة أو ستة شهور، وأنت تعطيه عقد لعامين فقط".

وأكمل: "لاعب مميز جدًا، ورياض محرز لاعب متقدم في السن، وهنا علامة الاستفهام، هل هذا تخطيط مدير رياضي؟ لاعب صغير أوقع معه سنتين ومحرز أوقع معه أربع سنوات، هناك شيء خاطيء".

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وختم: "الآن اللاعب سيخرج مجانًا للدوري البرازيلي، اللاعب يفترض أن يكون استثمارًا، يجب أن يكون عقد أطول، والآن خسرت لاعب ومادة مهمة، ومسألة شراء 80٪ فقط من قيمة عقده دليل أن الأهلي لم يكن ينوي شراء اللاعب بشكل نهائي".

ماتيوس حتى الآن في الموسم الجاري ساهم في ثلاثة أهداف، بصناعة هدفين في دوري روشن وتسجيل آخر في النخبة الآسيوية، وذلك في إجمالي عشر مباريات لعبها بكل المسابقات.