محرز: كنا نستحق الصعود أمام ريال مدريد وسنعود للمنافسة من جديد

النجم الجزائري يتحدى.

أكد النجم الجزائري رياض محرز أن فريقه مانشستر سيتي سيعود في الموسم الجديد للمنافسة على كل بطولة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها محرز ونقلتها صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن فريقه كان يستحق الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال محرز: "نحن نريد حقًا أن نحقق الفوز من جديد، عندما يبدأ الموسم نريد أن نذهب إلى أبعد مكان من جديد، هذا هو طموحنا، ولا نفكر أبدًا أن الأمور ستكون أسهل".

وأضاف: "الآن علينا أن نبدأ بقوة بنسبة 100% لأننا نريد أن نفوز ونملك تلك العقلية، في الأسبوع الأخير ضد أستون فيلا قلت لنفسي ما الذي يحدث، نحن على ملعبنا ونخسر بهدفين منهم".

وأردف: "بعض الأحيان تشعر أنك ليس على ما يرام في إحدى المباريات، لكنني لم أكن هكذا ضد أستون فيلا وجاء البعض وساعدونا في ذلك اليوم، هذا هو ما يتمحور هذا الفريق حوله".

وأكمل: "أعتقد أن ما قمنا به خلال آخر أربعة أو خمسة أعوام هو أمر مذهل،، وسيكون من الجيد أن نحاول الاستمرار وأن ننكسر الأرقام القياسية".

وأنهى كلماته: "دوري الأبطال، هناك الكثير من التفاصيل، هل تعلم؟ في العام الماضي كنا نستحق الذهاب إلى النهائي ولم نفعل، لكنني أعتقد أننا سننصل هذا العام".

جدير بالذكر أن مانشست سيتي هو بطل الدوري الإنجليزي بعد التغلب على أستونن فيلا وقلب النتيجة في الجولة الختامية من الموسم المنصرم.