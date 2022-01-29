محرز في المالديف .. صور تثير جدلًا وتُحدث انقسامًا في الجزائر

يتواجد النجم الجزائري رياض محرز في جزر المالديف حاليًا بصحبة زوجته، عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد، استغلالًا للإجازة التي منحها له مدربه في مانشستر سيتي "بيب جوارديولا".

تلك الرحلة لم تكن لتحدث لولا خروج منتخب الجزائر الصادم والمخيب من كأس أمم إفريقيا 2021، وهو الحدث الذي أثار غضب واستياء الشعب الجزائري، خاصة أن الفريق لم يُقدم الأداء المطلوب في مبارياته الثلاثة، والتي خسر اثنتين منها وتعادل في الثالثة.

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ونشرت زوجة محرز عبر إنستجرام بعض الصور التي أظهرت سعادتهما البالغة في المالديف، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وأحدث انقسامًا كبيرًا بين المواطنين الجزائريين، إذ استقبل بعضهم تلك الصور بغضب كبير.

الجماهير الغاضبة اتهمت محرز بعدم الاكتراث بمشاعرها بعد الخروج من البطولة القارية، وكان البعض أشد قسوة واتهم اللاعب صاحب الـ30 عامًا بعدم التأثر بتلك النتيجة الكارثية للخُضر في الكاميرون، خاصة في ظل تقديمه لأداء متواضع خلال البطولة.

البعض من الجمهور دافع عن محرز ورأى أن من حقه استغلال الإجازة التي منحت له، وطالبوه وزملاءه ببذل قصارى جهدهم للفوز على نيجيريا والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

النجم الجزائري كان قد نشر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر تقدم خلالها باعتذاره للشعب الجزائري عن الخروج من كأس أمم إفريقيا ووعد بجعل الشعب الجزائري فخور مجددًا بتلك المجموعة من اللاعبين.