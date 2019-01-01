تقنية الفيديو تُهدي نيجيريا هدف التعادل ضد الجزائر

المباراة تعود لنقطة الصفر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أهدت تقنية الفيديو هدف التعادل لمنتخب نيجيريا ضد الجزائر في مباراة نصف نهائي كأس أفريقيا المقامة حاليًا على ملعب الدفاع الجوي.

واحتسب الحكم باكاري جاساما بعد العودة لتقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح النسور الخضراء بعد لمسة يد ضد عيسي ميندي مدافع محاربي الصحراء عند الدقيقة الـ70 من المباراة.

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وقد تقدم إيجالو لركلة الجزاء وسددها بنجاح ليهزم رايس مبولحي ويُسجل هدف التعادل لنيجيريا قبل 18 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

شاهد ركلة الجزاء المحتسبة ..

شاهد هدف التعادل لنيجيريا ..