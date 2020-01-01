محرز ضد تريزيجيه .. محارب الصحراء يتحدى الفرعون على لقب الكأس

مواجهة منتظرة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في وجود الثنائي العربي رياض محرز ومحمود حسن تريزيجيه فمن يتفوق.

يواجه فريق أستون فيلا نظيره مانشستر سيتي مساء الغد الأحد على ملعب ويمبيلي في لقاء نهائي بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

المواجهة ستكون بطعم خاص بعد انضمام المصري محمود حسن تريزيجيه لأستون فيلا والذي لن يلعب أول مباراة ضد مانشستر سيتي لكنها قد تكون الأولى له أساسيًا ضد رياض محرز.

كذلك ستكون المباراة هي الأولى من نوعها بين لاعبين عربيين في نهائي بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي، لذلك ستكون ذات مذاق خاص للغاية.

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في الأسطر المقبلة سنعرض مقارنة بين أداء الجزائري رياض محرز رفقة ليستر سيتي في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، وبين أداء المصري محمود حسن تريزيجيه في موسمه الأول حتى الآن.

رياض محرز

أول ظهور لمحرز مع ليستر سيتي لم يكن في الدوري الإنجليزي بعدما جاء منتقلًا من صفوف لو هارف الفرنسي، حيث بدأ مع الفريق في تشامبيونشيب.

لعب النجم الجزائري لستة أشهر مع ليستر سيتي في التشامبيونشيب وحقق لقب البطولة وصعد للدوري الإنجليزي مع فريقه بعد مرور خمسة أشهر فقط.

وفي الموسم الأول الكامل له مع ليستر سيتي بعد الصعود الدوري الإنجليزي، خاض محرز 32 مباراة وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

تلقى محرز بطاقة صفراء وحيدة وظهر بقميص ليستر سيتي في 2242 دقيقة طوال الموسم، وحقق انتصارات سمحت لفريقه بتحقيق نقطة في كل مواجهة.

محمود حسن تريزيجيه

أما النجم المصري محمود حسن تريزيجيه فبعد سنوات في ملاعب شرق أوروبا ما بين بلجيكا وتركيا أخيرًا حقق حلمه وانضم للدوري الإنجليزي.

ليس هذا فحسب فكان تريزيجيه هو محرز هدف الفوز خلال مباراة نصف النهائي أمام فريق محرز السابق ليستر سيتي، وأخذ فريقه للنهائي بحثًا عن اللقب السادس في تاريخه.

وحتى لحظتنا هذه شارك تريزيجيه في 30 مباراة مع أستون فيلا في كل البطولات هذا الموسم، بواقع 1679 دقيقة، وسجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

فهل ينجح تريزيجيه في تحقيق اللقب الأول له في تاريخه بإنجلترا بعد أشهر قليلة من انضمامه لصفوف أستون فيلا أم يحقق محرز اللقب الثالث على التوالي لمانشستر سيتي؟