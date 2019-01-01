ما هي احتمالية وجود مواجهة تجمع محرز وصلاح في كأس أمم أفريقيا 2019؟

يملك كلا من محمد صلاح ورياض محرز هدف واحد في أمم أفريقيا وهو الفوز بالبطولة، ولكن طريقهما قد يتقاطع معاً بمواجهة مباشرة بينهما، فما احتمالية حدوث ذلك؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

يسعى المنتخب المصري لاستغلال عدة عوامل من أجل الفوز بكأس أمم أفريقيا، أولها استضافته للمسابقة وكونه صاحب الأرض والجمهور، ثانيها هو تاريخه الكبير، وثالثهما هو امتلاك لاعب بقيمة محمد صلاح الذي يعد من أبرز نجوم العالم في الوقت الراهن، ويعول الجمهور عليه كثيراً من أجل أن يقود الفراعنة إلى النجمة الثامنة، بعد أن غاب اللقب عن مصر منذ 2010.

في المقابل أصبح المنتخب الجزائري أيضاً يملك لاعباً يمكن بناء الفريق من حوله من أجل تحقيق حلم محاربو الصحراء بالفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الخٌضر بعد التتويج بنسخة 1990 التي أُقيمت على أرضهم ووسط جمهورهم، ولا يوجد أفضل من محرز بطل الدوري الإنجليزي مع ليستر ومانشستر سيتي ليكون هو أمل الجزائر في البطولة الحالية المُقامة بمصر.

ولكن طريق محمد صلاح ورياض محرز قد يتقاطع معاً، بمواجهة مباشرة تجمع بينهما، من أجل أن يواصل إحداهما فقط طريقه للقب، فما هي نسبة حدوث ذلك؟

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2019

يقع المنتخب المصري -بصفته المستضيف- في المجموعة الأولى جنباً إلى جنب منتخبات الكونغو، أوغندا وزيمبابوي، واستطاع الفراعنة حسم التأهل إلى الدور التالي بسهولة على الرغم من عدم تقديم أداء مقنع، بعد الفوز في أول مبارتين، وتنتظره مواجهة أخيرة ضد الوصيف "أوغندا" في لقاء مهم من أجل تحديد متصدر المجموعة في هذا الدور.

افتتحت مصر مبارياتها بملاقاة زيمبابوي وتمكنت من الفوز بصعوبة بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه، وفي المباراة الثانية تفوق على الكونغو بهدفين نظيفين أحرزهما كلا من أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا ونجم ليفربول "محمد صلاح" الذي سجل الهدف الثاني في اللقاء من تسديدة جميلة للغاية بعد مجهود رائع من النجم الأبرز لمصر حتى الآن وهو "تريزيجيه" جناح قاسم باشا التركي.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2019:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 أوغندا 2 1 1 0 3 1 +2 4 3 زيمبابوي 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 الكونغو الديموقراطية 2 0 0 2 0 4 -4 0

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019

يتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة التي تعد أحد أصعب مجموعات الكان وذلك برفقة منتخبات كينيا، تنزانيا والسنغال، واستطاع الخضر تحقيق انطلاقة مميزة للغاية بالفوز في أول مباراتين والأهم هو تجاوز عقبة أسود التيرانجا، وهي المواجهة التي يمكن القول بأنها حسمت صراع الصدارة حتى وإن خسر أخر جولة وذلك بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.

افتتح الخضر لقاءاتهم بمواجهة كينيا وتمكنوا من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم السد "بغداد بونجاح" ونجم هجوم مانشستر سيتي "رياض محرز" ليعلنوا عن أنفسهم بكل قوة، وفي المباراة الثانية تمكنوا من تخطي أصعب فرق المجموعة وهو المنتخب السنغالي بهدف نظيفه سجله "يوسف البلايلي" لاعب الترجي من خلال تسديدة مميزة للغاية على يمين حارس المرمى.

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ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2019:

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 السنغال 2 1 0 1 2 1 +1 3 3 كينيا 2 0 0 1 0 2 -2 0 4 تنزانيا 2 0 0 2 0 2 -2 0

ما هي احتمالية مواجهة صلاح لمحرز في كأس أمم أفريقيا 2019؟

نظراً للمعطيات الحالية، من المتوقع أن يتأهل المنتخبين المصري والجزائري إلى دور الـ16 وكلاهما متصدر لمجموعته وهو ما سيؤجل إمكانية وجود مواجهة قريبة بينهما، حيث من المقرر في هذا الدورأن يتقابل أصحاب المركز الثاني في المجموعتين -واللذان هما السنغال وأوغندا حتى الآن-، وهو ما لن يكون وارداً.. قد يفقد الفراعنة صدارة المجموعة الأولى في حال السقوط أمام أوغندا، ولكن محاربي الصحراء حسموا صدارة المجموعة الثالثة مهما كنت نتيجة الجولة الثالثة.

تظل الفرصة متاحة من أجل لقاء يجمع بين أبرز لاعبين عربيين في الوقت الراهن، فمن الممكن أن نشاهد مباراة بين مصر والجزائر في دور نصف النهائي، إذا تمكن الفراعنة -كمتصدر للمجموعة الأولى- من الفوز أحد ثوالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ومن ثم تخطي عقبة الفائز من ثاني المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة السادسة.

في المقابل سيتقابل الخُضر بصفتهم أول المجموعة الثالثة مع أحد ثوالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة، وفي حال تحقيق الفوز ستنتظرهم مباراة في ربع النهائي ضد الفائز ما بين أول المجموعة الخامسة وثاني المجموعة الرابعة، قبل أن تجمعه المواجهة المحتملة مع المنتخب المصري إذا نجح في اجتياز طريقه لهذا الدور.