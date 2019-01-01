محرز سعيد بالانتصار ودي بروين لا يهتم بتشيلسي وليفربول

أبرز تصريحات رياض محرز وكيفين دي بروين بعد انتصار مانشستر سيتي على تشيلسي

أعرب رياض محرز عن سعادته بالانتصار الذي حققه مانشستر سيتي اليوم، وبالهدف الذي سجله والذي كان سببًا في تحقيق هذا الانتصار الهام.

ورفض مانشستر سيتي أن يرفع الراية البيضاء في منافسته على لقب الدوري الإنجليزي، وعاد وحقق انتصارًا على خصمه الكبير، تشيلسي ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

وعقب المباراة التي شارك فيها محرز أساسيًا وسجل فيها هدف الفوز للسيتي قال النجم الدولي الجزائري إن المباراة كانت صعبة ولكن فريقه حقق الأهم بالانتصار وخطف نقاط المباراة.

وأضاف: "لقد واجهنا خصمًا كبيرًا قدم الكثير الرائعة من المباريات خلال الموسم الحالي، كان علينا أن نكون بتلك الجدية وبالفعل ظهرنا بالشكل الذي أعطانا القدرة على الحسم، أنا سعيد بالفوز وبتسجيل الهدف"

بينما قال كيفين دي بروين إنه يهتم فقط بما يقدمه فريقه، ولا يعبأ بالنتائج التي يحققها مانشستر سيتي أو تشيلسي، مشددًا على ضرورة استمرار الفريق في تحقيق الانتصارات بغض النظر عن نتائج الآخرين.

وتابع: "لقد كانت لدينا الفرصة لافتتاح التسجيل في شوط المباراة الأول ولكننا لم نفلح في ذلك، من حسن الحظ أننا كنا قادرين على التسجيل والعودة بعد التأخر في النتيجة وهذا شيء يجب أن تقوم به إذا أردت القمة"

محرز يمنح مانشستر سيتي انتصارًا غاليًا على تشيلسي

يذكر أن تشيلسي كان يحتل المركز الثالث قبل المباراة بينما كان يقبع مانشستر سيتي في المركز الرابع، وتبدلت هذه المراكز بفوز السيتي على البلوز في قمة الليلة.