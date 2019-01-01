محرز: الجميع في الجزائر أراد تسديد الخطأ وسنأتي بالكأس

رياض محرز نجم منتخب الجزائر يؤكد على قدرته فريقه في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب بلاده على نظيره النيجيري في مواجهة اليوم بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها محرز وأكد خلالها أن الفريق لديه القدرة في تحقيق كأس البطولة يوم الجمعة من أمام السنغال.

وقال محرز: "لقد كانت مباراة معقدة أمام منتخب نيجيري صعب والجميع بحث عن نقطة ضعف في المنافس ولم يكن الأمر سهلًا ، رغم ذلك تماسكنا بعد ركلة الجزاء".

وأضاف: "لم يهددوا مرمانا كثيرًا وقدمنا كل ما لدينا حتى اللحظة الأخيرة من عمر المباراة ونحن كالعادة في المنتخب الجميع يريد أن يسدد لكنني قررت التسديد لمجرد أن رأيت مكان المخالفة وعلمت إنها يجب أن يلعبها لاعب يساري".

وأكمل: "أردت وضعها تحت الحائط أولًا لكنني وجدتهم سدوا زاوية التسديد وبعد ذلك قررت أن أصوبها بقوة في زاوية الحارس والتوفيق حالفني وسجلتها هدفًا".

محرز يقتل أحلام نيجيريا ويصعد بالجزائر للنهائي

واختتم تصريحاته: "أشكر الشعب الجزائري في كل العالم، احتفلوا لكن بإحترام، نحن بلد استثنائي ويجب أن نحافظ على فرحتنا، وسنأتي لكم بالكأس".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري كان قد حقق فوزًا قاتلًا بأقدام محرز في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء على حساب المنتخب النيجيري، وانتهت المواجهة بهدفين لهدف وحيد.