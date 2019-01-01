محرز أول جزائري وتاسع أفريقي يسجل 50 هدفًا في البريميرليج

رقم جديد يحطمه محرز مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

واصل النجم الدولي الجزائري رياض محرز تحطيم الأرقام وذلك بعدما سجل هدفًا مميزًا خلال مشاركته مساء اليوم مع مانشستر سيتي أمام مضيفه بيرنلي.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا مريحًا على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسجل جابرييل جيسوس هدفين ورودري هدفًا قبل أن يكمل رياض محرز الرباعية، ويحقق رقمًا جديدًا في مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز سواء بقميص ليستر سيتي أو مانشستر سيتي.

وبهذا الهدف أصبح رياض محرز يمتلك في رصيده 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وذلك من خلال تسجيله 39 هدفًا مع ليستر سيتي و11 هدفًا مع مانشستر سيتي.

ولعب محرز 177 مباراة في البريميرليج سجل فيها هذا العدد من الأهداف ليصبح أول لاعب جزائري يحقق هذا الرقم في تاريخ المسابقة وتاسع لاعب أفريقي كذلك.

وأقحم جوارديولا رياض محرز قبل نهاية المباراة بأقل من 10 دقائق، ولكن هذا لم يمنعه من تدوين اسمه على لائحة المسجلين ليجعل الليلة مميزة بالنسبة له.

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يذكر أن رياض محرز يعاني من تكرار الجلوس على دكة البدلاء في مباريات مانشستر سيتي وذلك لأن المدرب بيب جوارديولا لا يفضل إشراكه.