جلوب سوكر 2019 .. ليفربول يسيطر ورونالدو الأفضل

تعرف على نتائج جوائز حفل جلوب سوكر المقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

يقام الآن حفل جلوب سوكر لجوائز كرة القدم الخاصة بعام ٢٠١٩ الذي يودعنا في هذه الأيام بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معكم نتائج الجوائز المعلنة أولًا بأول:

أفضل حكم في العام: تم منحها للحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت عن طريق أسطورة التحكيم الإيطالي كولينا.

أفضل مدير رياضي: حصل عليها الإيطالي أندريا بريتا المدير الرياضي الخاص بأتلتيكو مدريد الإسباني.

أفضل لاعب عربي: نالها المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي.

أفضل شراكة رياضية: تم منحها لشركة مانشستر سيتي لكرة القدم وشريكتها "SAP".

أفضل حارس مرمى: حصل عليها البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي.

جائزة المسيرة الكروية: نالها المدرب الويلزي راين جيجز المدير الفني لمنتخب بلاده.

أفضل وكيل للاعبين: جورج مينديش الوكيل البرتغالي.

أفضل لاعب عربي شاب: أشرف حكيمي ظهير فريق بوروسيا دورتموند.

أفضل نادي في عربي: الهلال السعودي وقدمها الفرنسي ميكائيل سيلفستر نجم مانشستر يونايتد المعتزل.

أفضل نادي في العالم: ليفربول الإنجليزي.

أفضل أكاديمية للشباب: أياكس وبنفيكا.

أفضل مدرب: الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

جائزة المسيرة الرياضية لهذا العام: ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس الحالي وروما السابق.

أفضل لاعب في العام: كريستيانو رونالدو.

أفضل لاعبة في العالم: لوسي برونز نجمة ليون ومنتخب إنجلترا.

أفضل اكتشاف كروي: جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الحالي وبنفكيا السابق.