محدث | مصابو الهلال بكورونا .. ارتفاع الحالات إلى 16 لاعبًا ورازفان يدخل القائمة

إصابات جديدة في صفوف الهلال بفيروس كورونا.

20 سبتمبر: رازفان وكنو ينضمان للقائمة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 16 لاعبًا، بجانب عدد من أفراد الجهاز الفني والإداري، بحسب ما كشفت مصادر خاصة لـ"جول".

الإصابة الـ16 بين اللاعبين لمحمد كنو؛ لاعب الوسط، بجانب صيد الفيروس كذلك للروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني، ومدرب حراس المرمى ومدرب اللياقة، لتقترب إجمالي الحالات من 20 مصابًا منذ قدوم البعثة إلى الدوحة.

19 سبتمبر: جوميس على رأس المصابين الجدد

أجرى فريق نادي الهلال مسحة طبية جديدة، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور عددًا من الإصابات في الفريق خلال الفترة الماضية، خلال تواجد بعثة الزعيم في قطر حاليًا.

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وعلم "جول" من مصادره، أن المسحة الطبية الجديدة التي أجراها الهلال، أسفرت عن إصابة 11 فردًا بالبعثة، ليرتفع أعداد المصابين إلى 22 فردًا في بعثة الهلال.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك 11 إصابة جديدة في بعثة نادي الهلال، منهم الثنائي بافيتمبي جوميس وعلي البليهي ومتعب المفرج، بالإضافة إلى عددًا من أعضاء بعثة الهلال.

وكان الهلال قد أعلن عن إصابة 11 لاعبًا بالإضافة للمدير الإداري سعود كريري، ليصبح الآن عدد المصابين هو 22 فردًا ببعثة الهلال المتواجدة في الدوحة.

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ويستعد الهلال لمواجهة فريق شاهر خودرو الإيراني، مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا .

ويتصدر الهلال ترتيب فرق المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 10 نقاط، حيث يحتاج لنقطتين فقط من أجل التأهل إلى دور الـ16.