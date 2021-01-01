محدث | الزمالك يقرر مقاطعة قنوات "أون تايم سبورتس"

الزمالك يعبر عن غضبه خلال بيان رسمي بسبب تقرير "أون تايم سبورتس"

أصدرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك، بيانًا رسميًا، تعبر خلاله عن غضبها من التقرير الذي تم عرضه عبر قناة أون تايم سبورتس الفضائية، والذي يتحدث عن مواجهة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي.

الزمالك يواجه الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك نشر عبر موقعه الرسمي بيانًا يطلب خلاله من مؤسسة إعلام المصريين، بسرعة التحرك لوقف التجاوزات، حيث اعتبرتها لجنة إدارة القلعة البيضاء بأنها تهدف لإشعال أجواء التعصب بين الأندية.

وجاء نص بيان الزمالك كالآتي:

"أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي انتهجته قناة “أون تايم سبورت” من خلال برنامجها الصباحي “بي أون تايم” خلال حديثه عن مباراة الزمالك والإسماعيلي حيث قام البرنامج بالإساءة للناديين الكبيرين، عندما أشار التقرير إلى ما نصه (الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحتمل المجاملات أو التفويت)، وهو ما من شأنه استفزاز كل من له علاقة بالناديين الكبيرين.

اللجنة حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل نزاهة وشرف.

وتطالب اللجنة المؤسسة الوطنية "إعلام المصريين" بسرعة التحرك لإيقاف تلك التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير.

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من جانب آخر، تبدي اللجنة دهشتها من كم الإشاعات والأكاذيب التي تطال النادي بطريقة "ممنهجة"، والتي تمس اللاعبين والجهاز الفني والإداري بغرض ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي حاليًا، كما أن تلك المحاولات تهدف إلى إدخال النادي في دوامة من المهاترات والأكاذيب.

وتناشد اللجنة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الحرص على استقاء أي معلومة تخص النادي من مصادرها الرسمية، وعبر المتحدث الإعلامي للنادي، حيث لوحظ في الآونة الاخيرة إن بعض المنصات الإعلامية تتناول كل شؤون نادي الزمالك دون غيره من الأندية الأخرى التي لا تخلو من المشاكل، وكأن نادي الزمالك دون غيره يمر بمشاكل وأزمات.

ومع التقدير الكامل من اللجنة لكل وسائل الإعلام التي تلتزم الصدق والموضوعية، فإنها تناشد الجميع بالبعد عما يثير ويستفز مشاعر الجماهير حتى ننجح جميعا في نبذ التعصب في ملاعبنا".

اعتذار الشركة المتحدة عن الخطأ

ومن جانبها، أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تدير مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" بيانًا رسميًا، بعد الخطأ الذي حدث في حق ناديي الزمالك والإسماعيلي، حيث تم إحالة المسؤولين إلى التحقيق، واتخاذ إجراءات رادعة، وقدمت اعتذارًا عن هذا الخطأ.

وجاء نص البيان كالآتي:

"صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن إدارة المتابعة علي القنوات التابعة للمجموعة قد رفعت تقرير عاجل عن خطأ تحريري تم رصده علي قناة (أون تايم سبورتس) يوحي في معناه بالإثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية.

وبعرض هذا التقرير على إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسي تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري علي الهواء مباشرة.

كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق واتخاذ اجراءات رادعة.

وأكد صالح على اعتذار إدارة القناة عن هذا الخطأ حتي وإن كان فرديًا مع كل التقدير لناديي الإسماعيلي والزمالك، وأكد أن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية وتنبذ كل تصرف يدعو للتعصب أو إشعال أي فتنة جماهيرية".

الزمالك يقرر مقاطعة أون تايم سبورتس

أعلن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عبر الموقع الرسمي لناديه، بأنه تم إبلاغ الفريق الأبيض بمنع التحدث لقناة أون تايم سبورتس.

قاسم أشار إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع بيان النادي الذي تم إصداره اليوم، والذي يأتي كاستنكار للتقرير الذي يسيئ لناديي الزمالك والإسماعيلي.