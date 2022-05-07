محترف النصر يعيش كابوسًا .. والدوري المكسيكي الحل!

أكدت تقارير صحفية، على أن الأوروجوياني جوناثان رودريجيز، يعيش كابوسًا في المملكة العربية السعودية، وقد يرحل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

لماذا لا يشعر رودريجيز بالراحة في السعودية؟

أكدت صحيفة "فوتبوليرو" المكسيكية، على أن المهاجم الأوروجوياني لا يشعر بالراحة، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية.

أضافت الصحيفة أن المهاجم الأوروجوياني لم يستطع التكيف مع الأجواء السعودية، وفي نفس الوقت نادي كروز أزول المكسيكي يرغب في ضم مهاجم مميز ويمتلك نفس مواصفاته.

وفي نفس الوقت أشارت الصحيفة إلى أنه من غير المعقول أن يتوصل مجلس كروز أزول لاتفاق بضم جوناثان رودريجيز من النصر خلال وقت الحالي لإعادته للفريق.

عودة رودريجيز إلى كروز أزول تكلفتها عالية!

وأضافت الصحيفة أن عودة رودريجيز إلى كروز أزول المكسيكي مرة أخرى، سيُكلف النادي مبالغ باهظة، قد لا يستطيع النادي توفيرها خلال الوقت الحالي.

كروز أزول سيكون مضطرًا للتفاوض من أجل راتب جوناثان رودريجيز، حيث يحصل حاليًا على ما يقارب الـ2 مليون دولار.

وأما عن قيمته السوقية، فأصبحت لا تقل عن 7 ملايين دولار، وبالتالي التعاقد معه مرة أخرى سيكون أمرًا مُكلفًا للغاية.

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