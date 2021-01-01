محبوب العالم .. رونالدو يصل لنصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي

رونالدو الذي تجاوزت أهميته حدود الملعب فقط

واصل كريستيانو رونالدو التربع على عرش أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تجاوز حاجز الـ 500 مليون معجب كأول لاعب يصل لهذا الرقم الجنوني.

رونالدو أكمل نصف مليار معجب على منصات التواصل الاجتماعي الثلاثة ــ فيسبوك وتويتر وإنستجرام ــ ليكمل أرقامه القياسية في الملعب وعلى المنصات الاجتماعية.

كريستيانو رونالدو معتاد للتواصل مع جماهيره وإطلاعهم على كل جديد لديه فيما يخص حياته الشخصية وليس فقط كلاعب كرة قدم ورياضي من الأفضل في العالم.

العلاقة بين رونالدو وصديقته جورجينا وأبنائه وطريقة تعامله معهم تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان من خلال مقاطع فيديو قصيرة تلقى رواجًا بين المتابعين.

وأنهى الفائز بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في كل منهما عام 2020 بـ 485 معجبًا على منصات التواصل الاجتماعي الثلاثة، وخلال أقل من شهر ونصف من العام الجديد أكمل الـ 500 مليون.

وعلى مستوى العالم، تصدر الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي قائمة أشهر الأسماء لعام 2020، حيث أنهى عامه وهو يتصدر قائمة المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام وفيسبوك، ويحتل المركز الخامس على تويتر.

خطة كومان ونصف مليار رونالدو - عناوين الصحف 12 فبراير 2021

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يمتلك العديد من الأنشطة التجارية والخاصة على المستوى الاستثماري إلى جانب مسيرته المهنية التي لا تصدق كلاعب كرة قدم.