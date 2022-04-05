محاولة تكرار تجربة فيرجسون .. خطة غير متوقعة من تين هاج في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن احتمالية عودة المدرب ستيف مكلارين إلى خط تماس فريق مانشستر يونايتد، حيث يسعى الهولندي تين هاج للعمل معه عند توليه المسؤولية.

وكان ستيف قد عمل في نادي الشياطين الحمر مع المدرب التاريخي أليكس فيرجسون بين عامي 1999 و 2001.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" فإن مدرب أياكس الهولندي بات قريبًا من تدريب اليونايتد، ويفكر في جلب شخص يعلم الأجواء هناك مثل مكلارين.

وأشار التقرير أن ثنائية مكلارين وتين هاج في مانشستر لن تكون الأولى من نوعها لكلا الاثنين.

حيث أنه في موسم 2008-2009 عمل تين هاج كمساعد لستيف، وذلك في تولي الإنجليزي لتدريب نادي تفينتي الهولندي.

وكان مكلارين قد فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مع ميدلسبره عام 2004، فيما تول مسؤولية المنتخب الإنجليزي في 18 مباراة، ودرب أندية فولفسبورج ونوتنجهام فورست وديربي كاونتي مرتين ونيوكاسل يونايتد.

وانتهى آخر منصب إداري له في كوينز بارك رينجرز قبل ثلاث سنوات، عندما أقيل بسبب تواجد فريقه في المركز ال 17 ببطولة الدوري.

ويسعى تين هاج للعمل مع صاحب ال 60 عامًا لخبرته الكبيرة بالدوري الإنجليزي وأجواء نادي مانشستر يونايتد تحديدًا.

جدير بالذكر أن إدارة الشياطين الحمر تفكر في أكثر من مدرب لتولي مسؤولية الفريق إلا أن تين هاج يحظى بدعم رالف رانجنيك مما يقربه أكثر للمنصب.

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