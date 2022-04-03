محاولات يائسة؟ باريس يحاول إغراء مبابي للتجديد بشارة القيادة!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود نية لدى إدارة نادي باريس سان جيرمان في إعطاء شارة قيادة الفريق لكيليان مبابي.

حيث أن الإدارة تفكر في الضغط على اللاعب الفرنسي الدولي لجعله يوافق على التجديد للنادي الباريسي عوضًا عن الذهاب إلى مدريد.

فبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن تلك الخطوة هي وسيلة جديدة يمكنها أن تقنع مبابي بالاستمرار في النادي العاصمي.

لا يزال باريس سان جيرمان يبحث عن طريقة جديدة لتجديد عقد كيليان مبابي، قد يكون آخرها هو منحه شارة الكابتن كإشارة رمزية لإظهار الأهمية التي يتمتع بها في مشروع النادي.

وأوضح التقرير أن مبابي يعد كشخص مثالي لحمل الشارة، حيث أنه أظهر جودة كبيرة في قيادة الفريق في المواجهات الكبرى، كما إنه يساعد اللاعبين الشباب.

وفي الوقت الحالي، فإن تجديد كيليان مع باريس سان جيرمان متوقف، فالمفاوضات لم تتقدم منذ أغسطس الماضي والسيناريو الأكثر ترجيحًا أنها تنتهي مع ريال مدريد.

ومع ذلك، لا تريد إدارة النادي الاستسلام وستحاول حتى يصل اللاعب لقراره النهائي وتجعله يغير رأيه حتى يجدد.

جدير بالذكر أن مبابي يستعد مع فريقه اليوم لمواجهة نادي لوريان الفرنسي في الجولة ال 30 من بطولة الدوري الفرنسي.

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